В Петербурге открыли образовательную фабрику для подготовки инженеров по защищенной связи

На базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в Санкт-Петербурге начала работу образовательная фабрика, где будут готовить специалистов в сфере защищенной связи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Новая площадка рассчитана на практико-ориентированное обучение студентов, разработку образовательных программ и проведение исследований. Подготовка будет ориентирована в том числе на работу на предприятиях «Ростеха» и концерна «Автоматика».

Обучаться на фабрике смогут студенты с третьего курса. За каждым участником закрепят руководителя из числа аспирантов университета. В ходе работы учащиеся будут осваивать компетенции, необходимые для предприятий концерна, а их разработки смогут использоваться в производстве структур госкорпорации.

Карина Дроздецкая