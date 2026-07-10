Прокуратура Ставрополья провела проверки по 463 публикациям в СМИ в 2026 году

Прокуратура Ставропольского края по итогам мониторинга медиапространства в 2026 году инициировала надзорные мероприятия по 463 материалам в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, добившись восстановления прав граждан в нескольких ключевых сферах жизни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Ставрополья подвело итоги системной работы по отслеживанию публикаций в медиапространстве региона. Краевой прокурор Юрий Немкин лично держит этот участок деятельности под постоянным контролем, рассматривая мониторинг средств массовой информации, интернет-ресурсов и мессенджеров как эффективный инструмент выявления нарушений, требующих прокурорского реагирования.

За истекший период 2026 года специалисты ведомства изучили и проверили сведения из 463 публикаций, размещенных на различных медиаплатформах. Столь широкий охват обусловлен высоким уровнем цифровизации общества и возросшей ролью интернет-коммуникаций в жизни жителей края.

Результаты надзорной работы оказались весомыми. По материалам, поводом для которых послужили сообщения из открытых источников, прокуроры вынесли 50 представлений об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, а также передали в судебные инстанции 19 исковых заявлений. Более 20 должностных лиц получили официальные предостережения о недопустимости ущемления прав жителей Ставрополья.

Среди наиболее значимых результатов — история с угрозой закрытия одного из детских садов Ставрополя. После изучения соответствующей публикации, указывавшей на незаконный характер готовившегося решения, ответственный муниципальный чиновник получил официальное предостережение, и учреждение продолжило работу.

Другой показательный случай связан с нарушением трудовых прав работников. Проверка материала о задержке выплат на двух предприятиях региона позволила добиться погашения задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 4 млн руб.

Кроме того, благодаря публикации в одной из социальных сетей в Петровском округе были начаты работы по приведению медицинских учреждений в надлежащее состояние, включая обеспечение их доступности для маломобильных категорий населения.

Станислав Маслаков