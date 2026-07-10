В Ярославской области из колонии сбежали двое иностранцев

Двое иностранцев ночью 9 июля совершили побег из исправительного учреждения в Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным портала Yarnews, речь идет об исправительной колонии №2 в Рыбинске. Иностранцы отбывали наказание за незаконный оборот наркотиков.

«Благодаря слаженному взаимодействию с региональными управлениями МВД России и Росгвардии иностранные граждане были незамедлительно задержаны и возвращены в исправительное учреждение»,— сообщили в УФСИН.

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

Алла Чижова