Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области из колонии сбежали двое иностранцев

Двое иностранцев ночью 9 июля совершили побег из исправительного учреждения в Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным портала Yarnews, речь идет об исправительной колонии №2 в Рыбинске. Иностранцы отбывали наказание за незаконный оборот наркотиков.

«Благодаря слаженному взаимодействию с региональными управлениями МВД России и Росгвардии иностранные граждане были незамедлительно задержаны и возвращены в исправительное учреждение»,— сообщили в УФСИН.

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд