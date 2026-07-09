Депутата ЗакСа Ленобласти и градозащитника хотят судить за запрещенную символику

В отношении депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского и градозащитника Олега Мухина возбудили административные дела за демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщила «Ъ Северо-Запад» защитник задержанных Анастасия Борисова. За такое правонарушение грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штраф.

Адвокат Борисова в беседе с «Ъ» предположила, что господ Апостолевского и Мухина оставят на ночь в отделе полиции. Суд может состояться в пятницу, 10 июля, в Смольнинском районном суде. Поводом для протокола стало упоминание запрещенных ресурсов Facebook и Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Депутата Апостолевского и общественника Мухина задержали днем 9 июля. В областном отделении партии связали задержание соратника с его намерением принять участие в сентябрьских выборах. Он собирался баллотироваться в Государственную думу и Заксобрание Ленобласти. Лица, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики не могут принимать участие в выборах в качестве кандидатов в течение года после решения суда. Градозащитник Мухин отправлялся на встречу с журналистами в Петергофе, но вместо них общественники ждали сотрудников правоохранительных органов.

Константин Леньков