Wildberries отрицает проблемы с доставкой заказов из-за дефицита топлива
В Wildberries назвали ложными сообщения о проблемах с доставкой заказов из-за дефицита топлива. Так в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) ответили на запрос ТАСС.
Несколько Telegram-каналов, в том числе «Москва 24», опубликовали скриншоты уведомлений Wildberries об отмене заказов. «Сейчас в регионе сложности с доставкой, поэтому пришлось отменить заказ»,— указано в сообщениях. Такие уведомления получили в том числе жители Ростовской области.
В пресс-службе РВБ сказали редакции «Москва 24», что отмены заказов не связаны с дефицитом топлива. «Указанное уведомление является стандартным сервисным сообщением, которое автоматически направляется покупателям в случаях, когда выполнение заказа становится невозможным по различным причинам. Это могут быть, в частности, технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или иные операционные факторы»,— отметили в компании.
Дефицит топлива в российских регионах возник из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы, сообщил вице-премьер Александр Новак. В качестве мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива 31 июля, а также до конца года разрешили оборот бензина «Евро-3».
Wildberries имеет историю конфликтных ситуаций, связанных с логистикой и операционной деятельностью. Ранее маркетплейс сталкивался с жалобами на задержки поставок и нехватку персонала на складах, которую компания, впрочем, опровергала. В 2023 году маркетплейсу также приходилось объяснять сбои в работе сервисов техническими проблемами. Кроме того, Wildberries испытывал дефицит складских помещений, что, по данным в 2023 году, приводило к проблемам с отгрузкой товаров и снижению продаж у продавцов в преддверии крупных распродаж.
Компания также сталкивалась с забастовками владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из-за изменений в системе штрафов и оплаты, вплоть до временного закрытия ПВЗ в ряде городов России в марте 2023 года. Эти конфликты приводили к вмешательству ФАС, которая рекомендовала Wildberries разработать арбитражный механизм для разрешения споров с продавцами. История сбоев и конфликтов подчеркивает сложность логистических и операционных процессов на крупных маркетплейсах.