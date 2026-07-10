Wildberries отрицает проблемы с доставкой заказов из-за дефицита топлива

В Wildberries назвали ложными сообщения о проблемах с доставкой заказов из-за дефицита топлива. Так в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) ответили на запрос ТАСС.

Несколько Telegram-каналов, в том числе «Москва 24», опубликовали скриншоты уведомлений Wildberries об отмене заказов. «Сейчас в регионе сложности с доставкой, поэтому пришлось отменить заказ»,— указано в сообщениях. Такие уведомления получили в том числе жители Ростовской области.

В пресс-службе РВБ сказали редакции «Москва 24», что отмены заказов не связаны с дефицитом топлива. «Указанное уведомление является стандартным сервисным сообщением, которое автоматически направляется покупателям в случаях, когда выполнение заказа становится невозможным по различным причинам. Это могут быть, в частности, технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или иные операционные факторы»,— отметили в компании.

Дефицит топлива в российских регионах возник из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы, сообщил вице-премьер Александр Новак. В качестве мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива 31 июля, а также до конца года разрешили оборот бензина «Евро-3».