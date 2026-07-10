Бензиновый кризис на Ставрополье разогнал спрос на газовое оборудование

Перебои с бензином на Ставрополье спровоцировали заметный рост числа желающих перевести автомобиль на газовое топливо — при этом метан эксперты считают более надежной альтернативой пропану, комплектующие для которого уже подорожали в среднем на 40%, пишет «Победа26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Топливные сбои в регионе подстегнули интерес ставропольских автовладельцев к газобаллонному оборудованию. Руководитель одного из городских техцентров Олег Голубов сообщил изданию, что предварительная запись на установку ГБО открылась лишь неделю назад, а ожидание пока не превышает десяти дней. Для сравнения: в ряде других российских регионов клиентам приходится ждать своей очереди месяцами.

Национальная газомоторная ассоциация оценивает совокупный прирост спроса на переоборудование примерно в 35% к марту–апрелю 2026 года. Базовая стоимость монтажа системы составляет от 50 до 80 тыс. руб. — без учёта расходов на регистрацию в ГИБДД. При этом запчасти для систем, работающих на сжиженном углеводородном газе — пропане и бутане, — прибавили в цене порядка 40%. Метановое направление, по словам отраслевого эксперта Орхана Рзаева, подобного удорожания практически не испытало.

Именно метан специалисты называют более устойчивым вариантом в нынешних условиях: в отличие от СУГ, он меньше зависит от логистических цепочек и заправляется непосредственно на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. Впрочем, у этого решения есть и слабые стороны: метановые баллоны отличаются значительным весом и габаритами, а часть водителей фиксирует снижение динамических характеристик машины, что охлаждает интерес к переводу на газ среди владельцев легкового транспорта.

Природу топливного дефицита местные аналитики объясняют совокупностью факторов. Кандидат экономических наук Елена Пасько указывает на транзитное положение края: через него проходят потоки в сторону Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а летний туристический сезон резко увеличивает нагрузку на сеть автозаправочных станций. К усугубляющим обстоятельствам она относит ремонты нефтеперерабатывающих предприятий и поведение части водителей, которые приобретают топливо не только для заправки, но и для хранения в канистрах, тем самым ускоряя исчезновение бензина с колонок. Краевые власти в ответ объявили о дополнительных поставках свыше 17 тыс. тонн горючего и сформировали специальный топливный штаб.

С экономической точки зрения газовое переоборудование наиболее выгодно владельцам коммерческого транспорта с высоким годовым пробегом — прежде всего таксистам. Доцент СКФУ Андрей Порохня считает нижним разумным порогом окупаемости 20 тыс. километров в год. По его словам, 50-литровый баллон обеспечивает более 500 км дополнительного хода, однако занимает объем в багажном отсеке и требует периодического освидетельствования. Эксперт также подчеркивает, что современное ГБО оснащено многоступенчатой системой защиты, включающей автоматическое перекрытие подачи газа при дорожно-транспортном происшествии.

Станислав Маслаков