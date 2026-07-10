Ставропольский край занял 10 место в стране по турпотоку

По итогам января–мая 2026 года Ставропольский край оказался в числе десяти наиболее посещаемых российских регионов: за этот период туда было совершено 649 тыс. поездок, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На общероссийском фоне динамика выглядит обнадеживающей: суммарный турпоток по стране за аналогичный пятимесячный период достиг 34,2 млн поездок, превысив показатели того же отрезка 2025 года на 6,2%.

Безусловными лидерами по числу гостей традиционно остаются столичные агломерации и южные направления. Москва приняла 5,2 млн путешественников, Краснодарский край — 3,2 млн, Подмосковье — 2,7 млн. В пятёрку сильнейших вошел Санкт-Петербург с показателем 2,6 млн поездок. Далее в рейтинге расположились Республика Татарстан (1,2 млн), Крым (862 тыс.), Свердловская (859 тыс.) и Тюменская (794 тыс.) области. Ставрополье замыкает первую десятку с результатом 649 тыс. визитов.

Вместе с тем у самого края статистика за прошлый год оказалась скромнее: в 2025 году регион посетили 8,4 млн человек, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. Нынешние показатели первых пяти месяцев дают основания рассчитывать на восстановление прежних позиций.

В аппарате вице-премьера подчеркнули, что положительная тенденция начала года свидетельствует об устойчивом развитии внутреннего туризма: «Позитивная динамика первых пяти месяцев подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне».

Ставрополье последовательно наращивает туристическую инфраструктуру. Ранее в крае была утверждена программа развития автотуризма, рассчитанная до 2035 года. Документ предусматривает организацию восьми маршрутов внутри региона, а также двух межрегиональных автомобильных направлений, что призвано расширить географию поездок и привлечь дополнительный поток путешественников.

Станислав Маслаков