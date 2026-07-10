Юрий Слюсарь: быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

В морском порту Таганрога продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов, возникшее после атаки БПЛА. На место для тушения прибыл пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Юрия Слюсаря Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Глава региона отметил, что пены для тушения достаточно. Средство поможет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.

«Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», — написал Юрий Слюсарь.

По его словам, таганрожцам придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в дома от родственников, пунктов временного размещения. Губернатор также отметил, что при необходимости эвакуированным жителям смогут предоставить гостиницу.

«Мы видим, что атаки врага прицельно направлены именно на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и ГСМ, морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов. Жителей прошу сохранять спокойствие. Оказываем всю необходимую помощь», — подытожил господин Слюсарь.

Константин Соловьев