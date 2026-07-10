Песков переадресовал в Белый дом вопрос о готовности США оказывать давление на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Белому дому вопрос о том, готовы ли США оказать давление на Украину для прекращения ударов по российской инфраструктуре.

«Этот вопрос нужно адресовать Белому дому. Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу», — сообщил Дмитрий Песков. При этом он не ответил прямо на вопрос об актуальности утверждения, что Россия не будет вести переговоров, пока продолжаются удары по инфраструктуре.

«Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем СВО», — сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, по мере эскалации ситуации Украиной Россия продолжит «создавать более широкую зону безопасности».

8 июля на саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп сообщил о намерении созвониться с российским коллегой после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также предположил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры. В тот день, однако, переговоры президентов России и США не состоялись.