Песков переадресовал в Белый дом вопрос о готовности США оказывать давление на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Белому дому вопрос о том, готовы ли США оказать давление на Украину для прекращения ударов по российской инфраструктуре.
«Этот вопрос нужно адресовать Белому дому. Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу», — сообщил Дмитрий Песков. При этом он не ответил прямо на вопрос об актуальности утверждения, что Россия не будет вести переговоров, пока продолжаются удары по инфраструктуре.
«Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем СВО», — сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, по мере эскалации ситуации Украиной Россия продолжит «создавать более широкую зону безопасности».
8 июля на саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп сообщил о намерении созвониться с российским коллегой после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также предположил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры. В тот день, однако, переговоры президентов России и США не состоялись.
Заявления Кремля о готовности к мирным переговорам и продолжении специальной военной операции без участия Украины нацелены на достижение целей по демилитаризации и денацификации, а также создание широкой зоны безопасности, поскольку киевский режим не демонстрирует готовности к мирному урегулированию.
При этом ранее неоднократно сообщалось о контактах между Россией и США по "рабочим каналам" в стремлении к мирному решению конфликта. В Кремле считают актуальным продолжение диалога с Вашингтоном по Украине. В то же время, по мнению некоторых экспертов и политиков, украинские власти стремятся глубже вовлечь страны Запада в конфликт, хотя Запад осознает опасность такой вовлеченности.
В условиях предвыборной кампании Дональд Трамп, несмотря на призывы к мирному урегулированию и его личную готовность содействовать этому процессу, сталкивается с давлением со стороны европейских союзников, которые выступают за ужесточение его политической позиции по отношению к России. Его спецпредставители, такие как Кит Келлог и Стив Уиткофф, ранее предлагали различные планы мирного урегулирования, включая раздел территорий или заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения, однако большинство таких инициатив были отвергнуты сторонами, что указывает на сложность достижения компромисса.
В целом, позиция России остается неизменной: готовность к дипломатическим переговорам, но при учете "нюансов" и реального положения дел на местах, в отличие от европейских стран и Киева, которые, по мнению Кремля, делают ставку на затягивание конфликта и терроризм против мирного населения.