Трамп не сдержал обещания позвонить Путину сразу после саммита НАТО

Президенты России и США вчера не созванивались. Но Владимир Путин «всегда рад пообщаться», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил»,— отметил господин Песков.

Вчера президент США на саммите НАТО в Турции сообщил о намерении созвониться с российским коллегой после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также предположил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры.