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Суд изъял у Союза художников России особняк Кардовского в Переславле

Арбитражный суд Ярославской области решил изъять у Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» объект культурного наследия «Особняк художника Кардовского», расположенный в Переславле-Залесском. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Переславский музей-заповедник

Фото: Переславский музей-заповедник

С иском в суд обратилась государственная службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Причиной послужило невыполнение собственником требований по сохранению исторического здания.

Особняк был построен в 1885 году. В 1916 году художник Дмитрий Кардовский стал владельцем здания. После смерти художника в 1954 году его дочь заключила договор дарения с Художественным фондом СССР, которому перешло имущество.

По решению суда нежилое здание площадью 338 кв. м и земельный участок под ним, расположенные на улице Московской, 30, будут проданы с торгов. Однако решение еще может быть обжаловано Союзом художников России.

Дмитрий Кардовский — ученик Ильи Репина. Книжные иллюстрации Кардовского украсили книги Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Крылова и других писателей. Известен также как театральный художник: работал в Малом театре, создавая эскизы костюмов и декораций к пьесам Александра Островского и Ивана Тургенева. В Переславле Кардовский написал множество пейзажей и портретов жителей города.

Алла Чижова

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