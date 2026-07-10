За первое полугодие в Петербурге отмечен самый низкий ввод офисов за 12 лет

В первой половине 2026 года в Санкт-Петербурге построили минимальный объем офисов за 12 лет, обратили внимание аналитики Bright Rich | CORFAC International – на рынок вышло 7,2 тыс. кв. м арендопригодных офисных площадей. До конца года в городе заявлено к вводу 127,6 тыс. кв. м офисной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца года в городе заявлено к вводу 127,6 тыс. кв. м офисной недвижимости

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ До конца года в городе заявлено к вводу 127,6 тыс. кв. м офисной недвижимости

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост нового предложения в сегменте деловых зданий обеспечил один объект – бизнес-центр сети «Сенатор» на Малой Морской улице, 4. По сравнению с январем-июнем 2025 года за январь-июнь 2026 года активность девелоперов упала в 13,7 раз. Подобная динамика во многом объясняется высокой базой прошлого года. В первой половине 2025 года в Санкт-Петербурге ввели семь объектов совокупной офисной площадью 99,1 тыс. кв. м. Такой результат во многом был обеспечен за счет сдачи бизнес-центра «Северная пальмира» (арендопригодная площадь 46,6 тыс. кв. м) и двух корпусов делового квартала «Невская ратуша» (38,3 тыс. кв. м).

До конца 2026 года в Санкт-Петербурге к вводу заявлено 127,6 тыс. кв. м офисной недвижимости.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян не исключает, что фактический показатель сдачи новых офисных площадей будет ниже.

«Часть строящихся площадей уже законтрактована, а сдача некоторых объектов сдвинется на следующий год. В этих условиях вакансия будет увеличиваться, но темпы ее роста будут носить умеренный характер»,— прогнозирует она.

Среди объектов, которые планируют сдать во второй половине 2026 года – первая очередь многофункционального комплекса «Скороход», Smart Светлановский и «Императорская Карточная Фабрика».

Александра Тен