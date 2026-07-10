МЧС предупредило о критическом снижении уровня воды в Каспийском море у берегов Дагестана

МЧС предупредило о прогнозируемом снижении уровня воды в Каспийском море ниже опасной отметки у побережья Дагестана. Об этом говорится в экстренном предупреждении, подготовленном на основе данных Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков, опасное гидрологическое явление ожидается до конца суток 10 июля, а также 11–12 июля и ночью 13 июля в районе Махачкалы и Каспийска.

В МЧС отмечают, что снижение уровня моря может привести к нарушениям судоходства, ухудшению состояния прибрежных экосистем, активизации береговой эрозии и возникновению чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

По данным ведомства, из-за обмеления существует риск посадки судов на мель, особенно в мелководных районах и у причалов. Кроме того, возможно ухудшение состояния водных биоресурсов, изменение гидрохимических показателей и разрушение отдельных участков береговой линии.

Муниципальным властям рекомендовано усилить мониторинг гидрологической обстановки, проверить готовность систем оповещения, организовать информирование населения и при необходимости принять дополнительные меры по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Валерий Климов