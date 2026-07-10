В ЮФУ состоялся первый выпуск Передовой экономической школы

В Ростове-на-Дону состоялась церемония вручения дипломов выпускникам экономического факультета Южного федерального университета. В этом году дипломы получили 119 бакалавров, в том числе первые выпускники Передовой экономической школы — совместного образовательного проекта ЮФУ и Сбера, запущенного в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Обучение по программе Передовой экономической школы завершили 38 студентов. Дипломы также получили выпускники направлений «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом» и «Информатика и вычислительная техника».

В церемонии приняли участие министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова и управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Павел Павлов вручил дипломы с отличием пяти выпускникам, чьи выпускные квалификационные работы были посвящены вопросам экономики, социального развития и инвестиционного потенциала Ростовской области. Инна Шевченко также вручила дипломы с отличием и медали имени Юрия Андреевича Жданова выпускникам, подготовившим лучшие выпускные квалификационные работы по направлениям «Экономика» и «Управление персоналом».

«В университете создали условия для развития практико-ориентированной подготовки экономистов. Студенты работали с реальными отраслевыми кейсами, а обучение строилось с использованием современных финансовых и аналитических технологий, чтобы приблизить профессиональную подготовку к требованиям рынка труда», — сказала ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Константин Бугрим отметил, что при создании программы особое внимание уделялось практической составляющей обучения.

«Два года назад мы запустили Передовую экономическую школу совместно с Южным федеральным университетом. Студенты не только изучали теорию, но и работали с практическими кейсами и большими данными. Наши сотрудники вместе с преподавателями университета вели занятия и разбирали реальные рабочие процессы», — сказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.