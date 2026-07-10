Паводок разрушил горную дорогу в Гергебильском районе Дагестана

Подъем воды в реке Каракойсу разрушил земляное полотно и проезжую часть региональной дороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост в Гергебильском районе Дагестана на протяжении 7,7 км, после чего власти полностью перекрыли трассу и перевели транспортный поток на объезд через Левашинский район, сообщает ГКУ РД «ЦОДД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды РД Фото: Минприроды РД

Критический подъем воды в реке Каракойсу обернулся масштабным разрушением горного шоссе в Дагестане. Региональные дорожные службы закрыли для движения участок трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост с 200-го по 207,7-й километр — между населенными пунктами Кикуни и Красным мостом в Гергебильском районе. Паводок уничтожил земляное основание и полотно дороги на значительном протяжении: речь идет не о локальной просадке грунта, а о серьезном повреждении стратегического горного маршрута.

Перекрытый участок обеспечивал транспортную связь сразу трех районов республики — Гергебильского, Гунибского и Чародинского. Для водителей организован альтернативный маршрут через Левашинский район с выездом через Кикуни. Население и гостей районов просят учесть данную информацию при планировании поездок, соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и не выезжать в горные районы без крайней необходимости.

Летом 2024 года комиссия Министерства транспорта Дагестана фиксировала на том же маршруте ущерб от паводка: тогда пострадали мостовые сооружения и подходы к ним, а движение на ряде отрезков временно организовывали по схемам объезда. Весной 2026 года шоссе вновь оказалось в центре внимания — на участке с 190-го по 192-й километр произошли обрушения скального массива и камнепады, из-за которых трассу останавливали, а транспорт пускали в обход по маршруту Ташкапур — Куппа — Курми — Гергебиль.

Станислав Маслаков