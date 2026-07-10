ЦИК заверил списки кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании заверила списки кандидатов партии «Яблоко», выдвинутых на выборы в Госдуму. «Яблочникам» удалось успешно исправить почти все замечания, указанные ранее комиссией по документам 25 выдвиженцев. Впрочем, один из них все же был исключен из федерального списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Доклад по «Яблоку» представила секретарь ЦИКа Наталья Бударина, лично присутствовавшая на предвыборном съезде партии. Из списка «Яблока» был исключен Владимир Болдырев, шедший на выборы на четвертом месте одной из региональных групп. Среди предоставленных на него документов не оказалось сведений о расходах по крупным сделкам.

Центризбирком также отказал «Яблоку» в немедленном открытии специального избирательного счета в связи с невозможностью зарегистрировать уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. На каждого из них надлежало передать нотариально заверенную доверенность, пояснила госпожа Бударина: «Однако во все пять нотариально заверенных доверенностей были включены полномочия, которыми съезд партии “Яблоко” своих финансовых уполномоченных не наделял». Помимо этого в доверенности финансовой уполномоченной Светланы Голиковой указано, что документ выдан для выборов в Калининградской области. ЦИК заверил партию в возможности исправить указанные недочеты. «Как сделаете, так мы и вернемся к этому вопросу»,— пообещала «Яблоку» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

6 июля Центризбирком уведомил «Яблоко» о проблемах с документами у 19 «списочников» партии и шести одномандатников. Вопрос корректности финансовых уполномоченных тогда в повестку не входил. Комиссия тогда дала партии время исправить недочеты до 8 июля.

«Яблоко» выдвинула списки по итогам предвыборного съезда 27 июня. Общефедеральную часть партсписка возглавил лидер челябинского отделения Ярослав Щербаков. Более 40 членов партии в последние месяцы лишились права на участие в выборах. Зампредов партии Льва Шлосберга и Бориса Вишневского Минюст включил в реестр иностранных агентов. Еще один зампред Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы за фейки об армии. В предвыборной программе «Яблоко» выступило за скорейшее соглашение с Украиной о прекращении огня, а также заявило о недопустимости цензуры и репрессий.

Подробнее о съезде «Яблока» — в материале «Ъ» «Сплав молодости без опыта».

Степан Мельчаков