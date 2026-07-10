ЦИК заверил списки кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании заверила списки кандидатов партии «Яблоко», выдвинутых на выборы в Госдуму. «Яблочникам» удалось успешно исправить почти все замечания, указанные ранее комиссией по документам 25 выдвиженцев. Впрочем, один из них все же был исключен из федерального списка.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Доклад по «Яблоку» представила секретарь ЦИКа Наталья Бударина, лично присутствовавшая на предвыборном съезде партии. Из списка «Яблока» был исключен Владимир Болдырев, шедший на выборы на четвертом месте одной из региональных групп. Среди предоставленных на него документов не оказалось сведений о расходах по крупным сделкам.
Центризбирком также отказал «Яблоку» в немедленном открытии специального избирательного счета в связи с невозможностью зарегистрировать уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. На каждого из них надлежало передать нотариально заверенную доверенность, пояснила госпожа Бударина: «Однако во все пять нотариально заверенных доверенностей были включены полномочия, которыми съезд партии “Яблоко” своих финансовых уполномоченных не наделял». Помимо этого в доверенности финансовой уполномоченной Светланы Голиковой указано, что документ выдан для выборов в Калининградской области. ЦИК заверил партию в возможности исправить указанные недочеты. «Как сделаете, так мы и вернемся к этому вопросу»,— пообещала «Яблоку» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
6 июля Центризбирком уведомил «Яблоко» о проблемах с документами у 19 «списочников» партии и шести одномандатников. Вопрос корректности финансовых уполномоченных тогда в повестку не входил. Комиссия тогда дала партии время исправить недочеты до 8 июля.
«Яблоко» выдвинула списки по итогам предвыборного съезда 27 июня. Общефедеральную часть партсписка возглавил лидер челябинского отделения Ярослав Щербаков. Более 40 членов партии в последние месяцы лишились права на участие в выборах. Зампредов партии Льва Шлосберга и Бориса Вишневского Минюст включил в реестр иностранных агентов. Еще один зампред Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы за фейки об армии. В предвыборной программе «Яблоко» выступило за скорейшее соглашение с Украиной о прекращении огня, а также заявило о недопустимости цензуры и репрессий.
Подробнее о съезде «Яблока» — в материале «Ъ» «Сплав молодости без опыта».
Исторически «Яблоко» участвовало в выборах в Госдуму с 1993 года, иногда играя заметную роль, например, в вопросе импичмента Бориса Ельцина в 1999 году или разрешении политического кризиса в 1998 году, предложив Евгения Примакова на пост премьера. Однако с 2003 года партия не проходила в парламент, а в 2021 году получила 1,34% голосов.
В последние годы «яблочники» постоянно сталкиваются с проблемами при регистрации на региональных и муниципальных выборах. Избирком Тулы отклонил список партии, в Челябинске не удалось собрать подписи, а на выборах в Мосгордуму-2024 ни один кандидат не был зарегистрирован. Неучастие в выборах в течение семи лет грозит партии ликвидацией. Участием считается попадание кандидатов в бюллетень на выборах президента, депутатов Госдумы, губернаторов (не менее 10% субъектов за семь лет), депутатов заксобраний (20%) или муниципальных органов (50%). Наличие фракций в законодательных собраниях Псковской области, Карелии и Санкт-Петербурга пока обеспечивает партии «парламентскую льготу», позволяющую выдвигать кандидатов в федеральный парламент без сбора подписей на выборах в Госдуму-2026.