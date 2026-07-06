Равножелательное заверение

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала заверять списки кандидатов, выдвинутых в Госдуму. Первыми положительное решение получили либерал-демократы. В списках «Яблока» комиссия обнаружила 25 недочетов, на исправление которых есть два дня. Председатель Элла Памфилова заверила, что ЦИК относится «равножелательно» ко всем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЛДПР представила документы в ЦИК первой — еще 30 июня. В федеральный список партии вошли 247 человек, в число кандидатов по одномандатным округам — 224. В соответствии с процедурой Центризбирком заверил оба перечня отдельными постановлениями, разрешил либерал-демократам открыть специальный избирательный счет, зарегистрировал уполномоченных представителей, а также представителей по финансовым вопросам.

На процедуру заверения закон отводит семь рабочих дней, и в случае с либерал-демократами ЦИК обогнал нормативные сроки, обратил внимание член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин. Он выразил надежду, что и остальные списки будут заверены так же быстро. «Никто не будет обижен,— пообещала в ответ Элла Памфилова.— И уж точно не будет обижена КПРФ».

При отсутствии «вопросов к документам» решения будут оперативными, подтвердила член ЦИКа Эльмира Хаймурзина.

В тот же день вопросы появились к «Яблоку», которое предоставило списки 4 июля. Секретарь ЦИКа Наталья Бударина сообщила, что замечания касаются 19 кандидатов в федеральном перечне и 6 претендентов по округам. Ряд «яблочников» не заверили копии дипломов о высшем образовании у уполномоченного представителя партии, еще часть — не представили справки об имуществе и доходах на супругов. Некоторые забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства. Среди членов «Яблока» не оказалось двух выдвинутых в этом статусе кандидатов, перечислила госпожа Бударина. Поскольку вопрос о заверении списков должен быть рассмотрен на заседании ЦИКа 10 июля, привести документы в соответствие необходимо не позднее 8 июля, предупредила секретарь Центризбиркома.

Элла Памфилова выразила уверенность, что «Яблоко» поработает «так же оперативно, как поработал ЦИК». «Вы видите, что у нас абсолютно равножелательное отношение ко всем партиям, намеренным участвовать в выборах,— обратилась она к "яблочникам".— Вы 4-го подали документы, наши сутками сидели проверяли, чтобы вы смогли ускорить процесс». Все выявленные недочеты, по словам госпожи Памфиловой, технические, и к тому же их не так много: «Просто исправьте это, чтобы мы могли 10-го все рассмотреть».

Представители «Яблока» поблагодарили комиссию за замечания и заверили, что постараются все учесть.

Параллельно в партии подчеркнули, что выдача подобных извещений еще не означает отказа в заверении списка. «В 2016-м и 2021-м недостатки выявлялись у разных партий, после устранения замечаний эти партии были зарегистрированы»,— процитировала пресс-служба представителя «Яблока» в ЦИКе Ивана Большакова. До истечения сроков «делать выводы о заверении или незаверении преждевременно», добавил он.

КПРФ представила документы в Центризбирком 3 июля, «Единая Россия» — 6 июля. Из парламентских партий последними это планируют сделать «Новые люди» (их визит в комиссию запланирован на 7 июля), а также «Справедливая Россия».

Григорий Лейба