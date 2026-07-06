Равножелательное заверение
Центризбирком приступил к проверке списков кандидатов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала заверять списки кандидатов, выдвинутых в Госдуму. Первыми положительное решение получили либерал-демократы. В списках «Яблока» комиссия обнаружила 25 недочетов, на исправление которых есть два дня. Председатель Элла Памфилова заверила, что ЦИК относится «равножелательно» ко всем.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
ЛДПР представила документы в ЦИК первой — еще 30 июня. В федеральный список партии вошли 247 человек, в число кандидатов по одномандатным округам — 224. В соответствии с процедурой Центризбирком заверил оба перечня отдельными постановлениями, разрешил либерал-демократам открыть специальный избирательный счет, зарегистрировал уполномоченных представителей, а также представителей по финансовым вопросам.
На процедуру заверения закон отводит семь рабочих дней, и в случае с либерал-демократами ЦИК обогнал нормативные сроки, обратил внимание член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин. Он выразил надежду, что и остальные списки будут заверены так же быстро. «Никто не будет обижен,— пообещала в ответ Элла Памфилова.— И уж точно не будет обижена КПРФ».
При отсутствии «вопросов к документам» решения будут оперативными, подтвердила член ЦИКа Эльмира Хаймурзина.
В тот же день вопросы появились к «Яблоку», которое предоставило списки 4 июля. Секретарь ЦИКа Наталья Бударина сообщила, что замечания касаются 19 кандидатов в федеральном перечне и 6 претендентов по округам. Ряд «яблочников» не заверили копии дипломов о высшем образовании у уполномоченного представителя партии, еще часть — не представили справки об имуществе и доходах на супругов. Некоторые забыли проставить в заявлениях дату или ошиблись с указанием места жительства. Среди членов «Яблока» не оказалось двух выдвинутых в этом статусе кандидатов, перечислила госпожа Бударина. Поскольку вопрос о заверении списков должен быть рассмотрен на заседании ЦИКа 10 июля, привести документы в соответствие необходимо не позднее 8 июля, предупредила секретарь Центризбиркома.
Элла Памфилова выразила уверенность, что «Яблоко» поработает «так же оперативно, как поработал ЦИК». «Вы видите, что у нас абсолютно равножелательное отношение ко всем партиям, намеренным участвовать в выборах,— обратилась она к "яблочникам".— Вы 4-го подали документы, наши сутками сидели проверяли, чтобы вы смогли ускорить процесс». Все выявленные недочеты, по словам госпожи Памфиловой, технические, и к тому же их не так много: «Просто исправьте это, чтобы мы могли 10-го все рассмотреть».
Представители «Яблока» поблагодарили комиссию за замечания и заверили, что постараются все учесть.
Параллельно в партии подчеркнули, что выдача подобных извещений еще не означает отказа в заверении списка. «В 2016-м и 2021-м недостатки выявлялись у разных партий, после устранения замечаний эти партии были зарегистрированы»,— процитировала пресс-служба представителя «Яблока» в ЦИКе Ивана Большакова. До истечения сроков «делать выводы о заверении или незаверении преждевременно», добавил он.
КПРФ представила документы в Центризбирком 3 июля, «Единая Россия» — 6 июля. Из парламентских партий последними это планируют сделать «Новые люди» (их визит в комиссию запланирован на 7 июля), а также «Справедливая Россия».