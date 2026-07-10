«Нижавтодорстрой» через суд добивается оплаты ремонта дорог из бюджета

Дорожная компания «Нижавтодорстрой» в судебном порядке требует обязать министерство финансов Нижегородской области выплатить 335,8 млн долга за ремонт дорог и 5,7 млн пени за обанкротившегося областного генподрядчика «Нижегородавтодор». Об этом сообщается в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Истец как субподрядчик отремонтировал дороги в Богородском и Лукояновском округах, однако работы были оплачены лишь частично. Руководство «Нижегородавтодора» объяснило невыплаты тем, что договоры субподряда были заключены во исполнение госконтрактов и подлежали казначейскому сопровождению: ремонты финансировал областной бюджет. Однако областные власти решили забрать средства с казначейского счета «Нижегородавтодора», и субподрядчикам недоплатили свыше 800 млн руб.

Вместе с тем истец отсудил 335,8 млн руб., однако областной минфин отказался выплачивать деньги, и компания обратилась в суд, следует из материалов дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи с неоплатой договора субподряда «Нижавтодорстрой» задолжал зарплату более 200 сотрудникам, по данному факту расследуется уголовное дело. Позднее компания инициировала процедуру банкротства, а гендиректора Усика Петросяна арестовали за взятку бывшему директору муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрею Левдикову. По фабуле дела, дорожники оплатили и сделали в его квартире дорогостоящий ремонт. За этот и другие эпизоды Андрей Левдиков получил пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн руб.

Владимир Зубарев