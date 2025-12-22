«Нижавтодорстрой» взыскал более 300 млн рублей с бывшего генподрядчика области

Арбитражный суд частично удовлетворил иск ООО «Нижавтодорстрой» к обанкротившемуся генподрядчику Нижегородской области «Нижегородавтодор» (НАД). Как установлено в суде, в качестве субподрядчика истец выполнил работы по ремонту дорог в Богородском и Лукояновском районах, но оплатили их лишь частично. С компании НАД взыскано 335,8 млн долга за ремонт дорог и 5,7 млн пени.

Директор обанкротившегося НАД Михаил Лепахин долг полностью признал и говорил о невозможности оплатить работы в связи с тем, что договоры субподряда заключены во исполнение госконтрактов и подлежали казначейскому сопровождению в полном объеме, так как дорожный ремонт финансировался из областного бюджета. Однако суд указал, что заключенные с НАД госконтракты были расторгнуты по инициативе заказчика в одностороннем порядке.

«Нижавтодорстрой» просил привлечь к ответственности и госзаказчика — Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД) и обязать его утвердить реестры на оплату работ. Однако суд отказал в этой части.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», конфликт с оплатой работ обусловлен решением руководства области забрать средства с казначейского счета НАД. В итоге субподрядчикам не доплатили более 800 млн руб. за ремонт дорог. Они спорят в судах с банкротом, а также с ГУАД и минфином Нижегородской области.

Иван Сергеев