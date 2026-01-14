Денег нет и на еду

Компания «Нижавтодорстрой» Усика Петросяна, которой не доплатили за ремонт дорог в 2025 году, вошла в первую стадию процедуры банкротства. В прошлом году организация подавала заявление о своей несостоятельности, но смогла договориться с кредиторами на мировое соглашение, намереваясь погасить более 200 млн руб. долгов в 2026–2027 годах. Однако взыскание более 1,3 млрд руб. с участников картеля дорожников и неоплата работ по субподряду усугубили финансовую ситуацию в компании. Иск о банкротстве «Нижавтодорстроя» подали и налоговики, требуя начисленные налоги. Работники дорожно-строительной организации жалуются на то, что более трех месяцев не получали зарплату и занимают деньги на еду у родственников. Долги по зарплате у «Нижавтодорстроя» превысили 93 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Из-за долгов по зарплате на руководство «Нижавтодорстроя» завели уголовное дело

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области возобновил производство по делу о банкротстве ООО «Нижавтодорстрой» — эта компания, принадлежащая предпринимателю и депутату Балахнинского округа Усику Петросяну, давно занимается ремонтом и содержанием дорог в Нижнем Новгороде и округах области. Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом году трем дорожно-строительным компаниям Усика Петросяна и его родственников не доплатили порядка 800 млн руб. за работы, выполненные на субподряде у ООО «Нижегородавтодор» (НАД). Работавший по госконтрактам генподрядчик НАД обанкротился, а региональные власти решили забрать у него выданные авансы для расплаты по другим обязательствам.

«Нижавтодорстрой» подавал на свое банкротство еще в 2024 году, так как суды то признавали, то не признавали компанию участником картеля из восьми нижегородских дорожников с общей суммой ответственности более 1,3 млрд руб. Весной прошлого года компания Усика Петросяна заключила мировое соглашение с кредиторами, обязавшись в 2026 — 2027 годах погасить более 200 млн руб. долга асфальтобетонному заводу №2 и другим контрагентам. После того, как в ноябре прошлого года Ленинский райсуд Нижнего Новгорода при очередном пересмотре дела удовлетворил миллиардное взыскание Генпрокуратуры, признав дорожный картель на муниципальных торгах 2018 года, кредиторы заявили, что «Нижавтодорстрой» не сможет расплатиться с долгами.

Сам должник в суде также подтвердил, что он способен выполнить условия подписанного мирового соглашения: в конце прошлого года долг организации только по налогам составлял порядка 350 млн руб.

В итоге арбитражный суд отменил мировое соглашение и вновь открыл дело о банкротстве «Нижавтодорстроя», введя процедуру наблюдения в отношении дорожно-строительной организации. На ее банкротство отдельное заявление подавала и межрайонная ИФНС №18 по Нижегородской области. Требования налоговиков объединили с делом о банкротстве предприятия.

В штате ООО «Нижавтодорстрой» работают около 250 человек, сотрудники компании начали жаловаться на невыплату зарплат. В телевизионном эфире несколько рабочих рассказали, что им не платят за работу более трех месяцев, поэтому люди вынуждены занимать у своих родственников на еду, накопили большие долги по квартплате и перед банками. «Руководители нас кормят "завтраками": подождите еще неделю, потом еще неделю… А люди дальше вязнут в долгах — у всех семьи, кредиты. У многих ипотеки, которые уже по три месяца не платятся. На это все гендиректор говорит, что он тут не причем. Говорят, что денег нет, они судятся. Обещают вроде заплатить в марте, но уже больше нет сил терпеть», — рассказали сотрудники в интервью телепрограмме «Кстати». При этом уволиться из «Нижавтодорстроя» некоторые рабочие боятся, опасаясь, что в этом случае они вообще не получат ни копейки из заработанных денег.

По данным областной прокуратуры, долги «Нижавтодорстроя» перед сотрудниками составили более 93 млн руб. В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело.

Усик Петросян публично не комментирует претензии работников и проблемы своей компании. В ее руководстве считают, что региональные власти поступили непорядочно, забирая с казначейских счетов авансы НАД, который в свою очередь полностью не расплатился с субподрядчиками по подписанным актам.

Недавно «Нижавтодорстрой» получил судебное решение о взыскании 335 млн руб. с бывшего генподрядчика Нижегородской области за ремонт дорог, выполненный в Богородском и Лукояновском районах. Однако неизвестно, удастся ли получить деньги по этому решению: НАД признан банкротом и внесен в реестр недобросовестных поставщиков. С него также взыскивают средства госзаказчики.

За долги по лизинговым платежам у дорожно-строительной компании начали изымать спецтехнику, а на ее расчетном счете в прошлом году оставалось всего 165 тыс. руб.

Роман Кряжев