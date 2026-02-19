Нижегородского дорожника Усика Петросяна арестовали по делу о взятке

Гендиректор ООО «Нижавтодорстрой» Усик Петросян 19 февраля арестован по обвинению в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Мера пресечения избрана до 17 апреля 2026 года включительно, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе Нижегородского райсуда.

По предварительным данным, коммерсанта обвинили в даче взятки в размере 7,8 млн руб. Другие детали дела, которое расследуют в СКР, пока неизвестны.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Нижавтодорстроя» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, задолженность перед 224 работниками с июля по ноябрь 2025 года превысила 93 млн руб., при этом работодатель имел реальную возможность платить зарплату. О конкретных обвиняемых СКР не сообщал.

Сама компания, которой не доплатили за ремонт дорог в 2025 году, вошла в первую стадию процедуры банкротства. Подробнее об этом «Ъ-Приволжье» писал в материале «Денег нет и на еду».

Галина Шамберина