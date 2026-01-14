Уголовное дело возбудили из-за невыплаты зарплаты компанией «Нижавтодорстрой»

По факту невыплаты зарплаты работникам «Нижавтодорстроя» на сумму более 93 млн руб. возбуждено уголовное дело. Дорожная компания задолжала 224 работникам зарплату за июль-ноябрь 2025 года, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Надзорное ведомство завело административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и направило следствию материалы в отношении гендиректора ООО для решения вопроса об уголовном преследовании.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). По версии следствия, работодатель, имея реальную возможность платить сотрудникам, направлял прибыль организации на иные хозяйственные нужды.

О конкретных подозреваемых пока не сообщается.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале декабря 2025 года трудовая инспекция начала внеплановую проверку «Нижегородавтодора» из-за долгов по зарплате на сумму 89 млн руб.

В свою очередь компания судится из-за долгов по исполненным госконтрактам, где она выступала субподрядчиком. В декабре Арбитражный суд частично удовлетворил иск ООО «Нижавтодорстрой» к обанкротившемуся генподрядчику «Нижегородавтодор» (НАД), взыскав 335,8 млн долга и 5,7 млн пени.

