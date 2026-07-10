Дмитрий Артюхов рассказал о ходе строительства медицинских объектов на Ямале

Новые медицинские объекты в скором времени откроются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), следует из информации в Telegram-канале губернатора Дмитрия Артюхова. Так, в Ноябрьске новая поликлиника начнет принимать пациентов уже этим летом, а в детском медицинском центре в Тарко-Сале завершается внутренняя отделка — его также готовят к открытию.

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Глава региона рассказал о ходе работ и на других строящихся медицинских объектах. Например, в больнице Коротчаево идет монтаж инженерных систем, отделка и благоустройство. Новое здание разгрузит стационары Нового Уренгоя и будет принимать пациентов микрорайона, Лимбяяхи и поселка Уренгой. «В педиатрическом корпусе Губкинского идет внутренняя отделка, завершается устройство фасада. Здесь появится один из наших трех резервных КТ — даже при временной остановке основного аппарата диагностика не прервется»,— рассказал господин Артюхов.

Кроме того, на «Ямал-Арене» Салехарда идут пусконаладочные работы и благоустройство территории. Площадь спортивного комплекса составляет 31 тыс. кв. м, в нем будет обустроена ледовая арена и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой.

В Год здоровья власти Ямала большое внимание решили уделить спорту, поддержке массовых мероприятий и просвещению. Но основная работа будет сосредоточена в сфере медицины с акцентом на быстрой и четкой диагностике.

Ирина Пичурина