В Год здоровья на Ямале откроют несколько новых больниц, медотделений и служб

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Год здоровья в 2026 году планируют открыть несколько больниц, медицинских отделений и служб, сообщили в правительстве региона.

Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в Тарко-Сале детский медцентр объединит стационары и поликлинику, также откроется пятый в ЯНАО центр амбулаторной онкологической помощи. В районной больнице запланировано открытие психиатрического отделения. В Горках и Коротчаево откроются участковые больницы, в поселке Уренгой — новый круглосуточный стационар. В Тазовском откроют противотуберкулезное и инфекционное отделения, а в Харпе запустят отделение реабилитации. На базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр. Впервые в регионе появится сурдологическая служба. В медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроют кабинеты профильных врачей. Кроме того, будут закуплены три резервных компьютерных томографа и 24 единицы диагностического оборудования, включая аппараты УЗИ, эндоскопы и холтеры.

Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, в следующем году на Ямале будут достраивать медицинские объекты — сейчас таких около 30. «В Год здоровья большое внимание уделим спорту, поддержке массовых мероприятий и просвещению. Но основная работа будет сосредоточена в сфере медицины. Мы определили для себя ключевую задачу — сделать акцент на быстрой и четкой диагностике. Также пересмотрим подход к профосмотрам, усилим обучение наших врачей»,— рассказал глава региона.

Напомним, 2026 год на Ямале объявлен Годом здоровья. Программа тематического года станет межведомственной.

Ирина Пичурина