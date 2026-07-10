В Таганроге эвакуируют жителей после атаки БПЛА и возгорания Морского порта

В Таганроге оперативно эвакуируют людей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации из-за атаки дронов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в городе продолжается тушение пожара на территории Морского порта, начавшегося после атаки дронов. Кроме того, осколки БПЛА повредили остекление и двери частного дома. В результате происшествия никто не пострадал. В городе также произошло возгорание на крыше административного здания.

Жителей Таганрога призывают не паниковать, обеспечить собственную безопасность, не трогать упавшие предметы и в случае нахождения дронов сообщить в полицию или по номеру 112.

Константин Соловьев