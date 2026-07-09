ПСБ в Ярославле делает старт бизнеса проще

Для регистрации собственного бизнеса теперь не нужно идти в офис банка или МФЦ. ПСБ предлагает удобный сервис — бесплатная регистрация бизнеса онлайн. Заявка оформляется на сайте, потребуется лишь паспорт, ИНН и номер СНИЛС. Банк сопровождает клиента на каждом этапе, упрощая юридические и организационные процедуры. В результате клиент получает уведомление о регистрации и доступ к счету для бизнеса без госпошлин и скрытых платежей.

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Сервис разработан с учетом потребностей предпринимателей — интерфейс понятен даже начинающим, а ключевые действия занимают минимум времени. После открытия счета предпринимателю бесплатно доступны онлайн-бухгалтерия, квалифицированная электронная подпись, сервисы банка для анализа контрагентов и цифровая бизнес-карта с высоким кешбэком.

«Мы хотим, чтобы старт бизнеса перестал ассоциироваться с бесконечными походами по инстанциям и сложной бюрократией. Онлайнсервис регистрации ПСБ позволяет клиенту буквально за несколько шагов перейти от идеи к работающей компании. Когда банк берет на себя оформление и организационные вопросы, предприниматель может сосредоточиться на команде, продукте и первых клиентах. Сервис регистрации — важная часть экосистемы решений ПСБ для бизнеса, мы планируем и дальше развивать цифровые услуги для предпринимателей»,— отметила Анна Можейко, заместитель управляющего по развитию малого и среднего предпринимательства Ярославским филиалом ПСБ.

Сразу после открытия счета для бизнеса ПСБ предлагает подключиться к тарифу «Ярославль», который доступен только ярославским предпринимателям и интересен своими уникальными условиями*: для новых клиентов банк предоставляет бесплатное ведение счета — первые три месяца, далее также бесплатно при поддержании остатка на счете в размере не менее 20 000 рублей. Переводы на счета физических лиц для ИП до 3 миллионов рублей бесплатно.

ПСБ за последний год значительно увеличил присутствие в сегменте корпоративных клиентов в Ярославском регионе — количество расчетных счетов для бизнеса выросло в два раза. Такой рост стал возможен благодаря улучшению условий по ключевым продуктам для компаний и расширению линейки дополнительных сервисов.

*В рамках тарифа «Ярославль» доступно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, чей бизнес зарегистрирован в Ярославской области, действует для компаний с невысокой финансовой активностью. Условия тарифа: открытие расчетного счета, обслуживание, зачисление наличных и безналичных денежных средств — бесплатно, лимит по объему операций в месяц отсутствует. Ведение расчетного счета: при среднемесячном остатке на счете от 20 000 рублей комиссия не взимается, при среднем остатке на счете менее 20 000 рублей — комиссия 790 рублей в месяц. Данное предложение не предоставляется по опции «Умная скидка». Ведение счета при отсутствии операций по счету за месяц — 100% от суммы тарифа за месяц (790 руб.), смена программы обслуживания — 1500 рублей (в т.ч. НДС). Платежные поручения: 10 — бесплатно, далее — 99 руб./шт. Переводы на физических лиц (внутренние): для юридических лиц — до 500 000 руб. бесплатно, далее — 2,1%. Переводы со счета ИП до 3 000 000 руб. бесплатно, далее — 2,1%. Внешние переводы на счет физических лиц: 2,1%. Подробнее — на сайте банка ПСБ по ссылке. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Универсальная лицензия ПАО «Банк ПСБ» № 3251 от 1.04.2025 г.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251