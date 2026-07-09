Один из подозреваемых в тройном убийстве в Таганроге найден мертвым в лесополосе

Тело одного из подозреваемых в тройном убийстве в Таганроге найдено в лесополосе, его 44-летний сын взят под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Трагедия разыгралась ранним утром 9 июля 2026 года. В частном домовладении по улице 1-я Котельная правоохранители обнаружили тела трех человек: двух женщин — 60 и 86 лет — и мужчины 64 лет. Все погибшие имели огнестрельные ранения, а на теле мужчины зафиксированы колото-резаные повреждения.

По итогам следственных мероприятий и оперативной работы силовики вышли на предполагаемого виновника — 69-летнего жителя региона. Его тело с признаками суицида было найдено в лесном массиве на территории Неклиновского района Ростовской области. Параллельно оперативники задержали 44-летнего сына фигуранта: степень его участия в произошедшем устанавливается.

Допрос свидетелей позволил восстановить картину событий. В момент трагедии внутри дома находились женщина с маленьким ребенком и другие родственники погибших. Нападавшему не удалось их обнаружить, после чего он поджег здание, однако возгорание было оперативно локализовано.

Дело возбуждено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества посредством поджога, а также незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Следствие продолжает выполнять комплекс процессуальных действий с целью установить все детали совершенных преступлений.

Станислав Маслаков