Следственный комитет России расследует убийство трех человек в Таганроге

В Таганроге расследуется тройное убийство, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями. Правоохранители установили лицо, подозреваемое в совершении особо тяжкого преступления. Предварительно, фигурант скрылся с места происшествия на автомобиле, сейчас его разыскивают.

Криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.

Константин Соловьев