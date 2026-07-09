Задержаны известный градозащитник Петербурга и депутат Ленобласти

Градозащитника Олега Мухина и главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского доставили в 76-й отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Олега Мухина задержали у Михайловской дачи в Петергофе. Как рассказал юрист Олег Ларионов со ссылкой на слова самого градозащитника, тот направлялся на встречу с тележурналистами, однако на месте его встретили сотрудники полиции. После этого Мухина доставили в 76-й отдел.

Как пишет СМИ, градозащитника готовятся доставить в суд с протоколом по статье 20.3 КоАП РФ. По данным издания, поводом стали ссылки на ресурс, признанный экстремистским, размещенные в его социальных сетях.

Кроме того, в тот же 76-й отдел полиции доставляют главу фракции КПРФ в Заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. Как передает издание со ссылкой на слова господина Апостолевского, сотрудники полиции встретили его при выходе из квартиры и предложили проехать с ними.

Карина Дроздецкая