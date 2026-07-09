Экспорт молочной продукции со Ставрополья вырос в 6,5 раза за полгода

Экспорт молочной продукции из Ставропольского края по итогам первого полугодия 2026 года увеличился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его данным, за январь—июнь предприятия края экспортировали более 128 т молочной продукции на сумму $759,2 тыс. Как ранее сообщало министерство экономического развития Ставропольского края, основными направлениями поставок являются Китай, Казахстан, Узбекистан и Южная Осетия.

По данным ведомства, в пищевой промышленности региона работают около 750 предприятий, на которых заняты порядка 50 тыс. человек. Более 100 производителей осуществляют экспорт продукции, а география поставок охватывает около 60 стран мира.

Валерий Климов