Хинштейн завершил курс реабилитации и вернулся из Москвы в Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн завершил курс реабилитации и вернулся в регион. С 20 апреля господин Хинштейн выходит в полноценный рабочий режим, несмотря на то что нога пока полностью не восстановилась после серьезной травмы. Об этом он объявил в видеообращении на своем канале в мессенджере Max.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В очередной раз ощутил, насколько я остро соскучился и по Курской земле, по курянам, по работе»,— заявил губернатор.

Господин Хинштейн тем не менее отметил, что ему «какое-то время придется еще позаниматься».

«Впереди много задач, много хороших и славных дел»,— резюмировал глава региона.



«Ъ-Черноземье» писал, что 22 января Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе Курской области, когда его автомобиль занесло на скользкой дороге. Изначально было известно, что в результате аварии глава региона получил перелом бедренной кости. В конце января в видеообращении господин Хинштейн уточнил диагноз: помимо перелома бедра у него обнаружены переломы трех ребер и двух отростков позвоночника. Губернатор пояснил, что восстановление требует времени, и обещал приложить максимум усилий, чтобы «как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе». Глава региона 9 февраля впервые после аварии провелоперативное совещание в облправительстве, но по видеосвязи. А 18 февраля господин Хинштейн сообщил, что продолжит реабилитацию в Москве для того, чтобы минимизировать сроки восстановления. Он также отдельно подчеркнул, что решение не было продиктовано отсутствием доверия к региональной медицине.

Денис Данилов