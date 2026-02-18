Губернатор Курской области продолжит реабилитацию после ДТП в Москве

Глава Курской области Александр Хинштейн решил продолжить реабилитацию после ДТП в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. До этого губернатор восстанавливался дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Хинштейна, продолжение реабилитации в Москве необходимо для того, чтобы минимизировать сроки восстановления. Уточняется, что решение не продиктовано отсутствием доверия к региональной медицине.

«Сейчас лечение как таковое завершено, идет реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков. Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве»,— пояснил глава региона. Он отметил, что если останется в Курске, то к полноценной работе «вернется позже».

Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе Курской области 22 января, когда его автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате аварии глава региона получил перелом бедренной кости. После операции господин Хинштейн принял решение остаться в регионе: он отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в Курской областной больнице.

В конце января в видеообращении губернатор уточнил диагноз: помимо перелома бедра у него обнаружены переломы трех ребер и двух отростков позвоночника. Он заявил, что восстановление потребует времени, но пообещал приложить максимум усилий, чтобы «как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе». 9 февраля глава региона впервые после аварии провел оперативное совещание в облправительстве, но по видеосвязи.

Кабира Гасанова