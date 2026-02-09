Александр Хинштейн впервые после ДТП провел заседание курского облправительства

Впервые после автоаварии губернатор Курской области Александр Хинштейн провел заседание регионального правительства, связавшись с подчиненными по видеосвязи. По словам главы региона, он находится дома и формально остается на больничном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию, максимально быстро восстановиться, чтобы выйти на работу. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Понятно, что кости заживают долго»,— отметил господин Хинштейн.

Александр Хинштейн попал в аварию в Конышевском районе Курской области 22 января, когда его автомобиль занесло на скользкой дороге. Глава области получил перелом бедренной кости, трех ребер и двух отростков позвоночника. После операции губернатор отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в курской областной больнице. 2 февраля стало известно, что он находится дома.

Юрий Голубь