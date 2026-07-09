Москва выделила Дагестану и Чечне еще 4,4 млрд рублей на ликвидацию последствий паводка

Федеральное правительство направит Дагестану и Чечне свыше 4,4 млрд руб. дополнительного финансирования на восстановление жилищного фонда, пострадавшего в результате паводков, — соответствующее решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Кабинет министров России утвердил выделение дополнительных средств двум северокавказским республикам для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общий объём нового транша превысит 4,4 млрд руб. — деньги предназначены для проведения капитального ремонта и приобретения нового жилья для граждан, чье имущество оказалось повреждено в ходе паводка.

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания обратился к профильному ведомству с требованием действовать без промедлений. «Прошу Министерство строительства оперативно направить финансирование в субъекты. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к привычной жизни», — заявил премьер.

В пресс-службе администрации главы Дагестана уточнили целевое назначение поступающих средств: республиканские власти планируют распределить их между программами капремонта и содействия в покупке нового жилья для пострадавших семей.

Масштаб ущерба, нанесенного весенним паводком 2026 года, оказался значительным. По имеющимся данным, в Дагестане было повреждено более 10 тыс. жилых строений. Капитального ремонта потребовали около 1,6 тыс. из них. Помимо жилья, удар стихии пришелся и по социальной инфраструктуре: пять общеобразовательных учреждений, в которых занимались свыше 1,2 тыс. детей, признаны не подлежащими восстановлению.

Выплаты пострадавшему населению начались еще в разгар кризиса. По состоянию на 1 июля 2026 года компенсации получили более 60 тыс.жителей республики, а совокупный объем уже перечисленных средств превысил 2,2 млрд руб. Новый федеральный транш призван существенно ускорить восстановительные работы и вернуть жизнь пострадавших общин в нормальное русло.

Станислав Маслаков