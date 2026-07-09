Под Ростовом дотла сгорел рейсовый автобус Москва—Ставрополь

Рейсовый двухэтажный автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва—Ставрополь, загорелся на 1085-м километре трассы М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области; в салоне в момент возгорания находились 58 человек, в том числе три ребенка, все пассажиры покинули автобус без травм, сообщили в УПЧС Аксайского района Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УПЧС Аксайского района Ростовской области Фото: УПЧС Аксайского района Ростовской области

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 13:00 по местному времени; к месту выезда направили две единицы техники и восемь спасателей, возгорание потушили силами МЧС и районного УПЧС, очаг и площадь пожара сейчас устанавливают компетентные органы. В УПЧС Аксайского района уточнили, что движение на участке трассы не перекрывали и проезд для транспорта восстановили в штатном режиме после ликвидации огня.

Первичные снимки и кадры, опубликованные спасателями и региональными пабликами, показывают, что от двухэтажного автобуса остался преимущественно обгоревший каркас; фотографии указывают на сильное разрушение кузова и салона, что затруднит позднейшую экспертизу технической причины инцидента. По предварительным данным, возгорание началось внутри салона или из моторного отсека — источники в экстренных службах и местных новостях сейчас называют обе версии и отмечают, что окончательное заключение даст пожарнотехническая экспертиза после осмотра и отбора образцов.

Из 58 пассажиров трое были дети; все они эвакуировались самостоятельно или с помощью водителей до прибытия пожарных, пострадавших среди людей нет, экстренные медики на месте никому не оказывали срочной помощи, госпитализаций не зафиксировали. Автобус по документам принадлежал межрегиональному перевозчику. Известно, что за пассажирами выехал резервный автобус.

Станислав Маслаков