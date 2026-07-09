Патрушев поручил обеспечить ставропольских аграриев топливом в разгар уборочной

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудил ход уборочной кампании, развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и экологические проекты. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем встречи стало обеспечение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременно обеспечить аграриев всеми необходимыми ресурсами, особенно топливом. Этот вопрос обсуждался на фоне сохраняющихся в регионе перебоев с поставками бензина и дизельного топлива.

По словам Владимира Владимирова, уборочная кампания на Ставрополье уже началась. На сегодняшний день в крае собрано 1,6 млн т зерна при средней урожайности 39,2 ц/га.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию садоводства. В 2026 году за счет государственной поддержки в регионе планируется заложить более 200 га новых садов и около 120 га плодовых питомников. Ставропольские хозяйства способны ежегодно выращивать до 10 млн саженцев плодовых культур.

Продолжается развитие инфраструктуры хранения урожая. В этом году в Невинномысске планируется ввести в эксплуатацию плодохранилище мощностью 30 тыс. т. К 2030 году совокупные мощности хранения плодовой продукции в регионе должны увеличиться еще на 53 тыс. т.

На встрече также обсуждалось развитие мелиоративного комплекса. В настоящее время в крае орошается около 100 тыс. га сельхозугодий, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 138 тыс. га. Кроме того, стороны рассмотрели реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий и национального проекта «Экологическое благополучие», предусматривающего мероприятия по лесовосстановлению, развитию экономики замкнутого цикла и расчистке водных объектов.

Валерий Климов