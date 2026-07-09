Группа «Звери» объявила о творческом отпуске с конца 2026 года
Группа «Звери» сообщила, что возьмет творческий отпуск после текущего тура. В конце лета в Москве состоится последний концерт.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск», — сообщил лидер коллектива Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) в Telegram-канале.
Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и пять мини-альбомов. Среди хитов группы — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя».
В 2023 году выступление группы на Петербургском международном экономическом форуме отменили незадолго до старта мероприятия. СМИ писали, что причиной стали высказывания Романа Билыка против СВО. Спустя два месяца лидер группы съездил в Донбасс и выступил перед участниками СВО. В ноябре 2024 года концерт группы отменили в Твери. Участники коллектива утверждали, что отмену им объяснили «неоднозначной позицией артиста».
В период 2023-2024 годов группа "Звери" и её лидер Роман Билык, также известный как Рома Зверь, неоднократно оказывались в центре внимания из-за "неоднозначной позиции артиста". В июне 2023 года был отменен концерт группы на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023. Причиной называлась антивоенная позиция Романа Билыка, который, по данным некоторых источников, публично осуждал военные действия в соцсетях. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин даже просил запретить концертную деятельность группы, а депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов обращался в прокуратуру с просьбой проверить деятельность концертного агентства Nebo Records и рассмотреть вопрос о включении Ромы Зверя в перечень иностранных агентов, утверждая, что группа может повлечь рост экстремистских настроений среди молодежи.
Ситуация изменилась, когда в августе 2023 года Роман Билык посетил Донбасс, где выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Этот поступок вызвал одобрение среди патриотических блогеров и активистов. После этого депутаты, ранее критиковавшие артиста, смягчили свое отношение, хотя прокурорская проверка продолжалась. Отмены концертов, однако, продолжились: в ноябре 2024 года, например, в Твери концерт группы отменили также из-за "неоднозначной позиции артиста".
Несмотря на эти сложности, группа продолжала свою деятельность. В 2024 году "Звери" выступали на VK Fest в Санкт-Петербурге. В январе 2024 года, по данным сервиса "Яндекс Афиша", "Звери" вошли в топ-5 концертов по проданным билетам, а концертный рынок в целом восстанавливался после пандемии и военных действий, показав рост на 10–35% в 2023 году.