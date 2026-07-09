Группа «Звери» объявила о творческом отпуске с конца 2026 года

Группа «Звери» сообщила, что возьмет творческий отпуск после текущего тура. В конце лета в Москве состоится последний концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск», — сообщил лидер коллектива Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) в Telegram-канале.

Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и пять мини-альбомов. Среди хитов группы — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя».

В 2023 году выступление группы на Петербургском международном экономическом форуме отменили незадолго до старта мероприятия. СМИ писали, что причиной стали высказывания Романа Билыка против СВО. Спустя два месяца лидер группы съездил в Донбасс и выступил перед участниками СВО. В ноябре 2024 года концерт группы отменили в Твери. Участники коллектива утверждали, что отмену им объяснили «неоднозначной позицией артиста».