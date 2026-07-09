США ударили по мосту на маршруте из Ирана в Россию и Китай

США прошлой ночью нанесли удар по железнодорожному мосту в иранской провинции Голестан. Этот мост является частью транспортного коридора, связывающего Иран с Россией и Китаем. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранское агентство Fars.

Как утверждают СМИ, маршрут использовался Россией для грузовых перевозок в Иран с конца 2025 года. Мост также называют «важным сухопутным путем сообщения с Китаем», чье значение возросло во время блокады иранских портов в Персидском заливе в ходе военной операции США в этом году. Fars указывает, что ремонт моста планируют завершить «в кратчайшие сроки». Какие повреждения он получил, не уточняется.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном после иранской атаки на суда в Ормузском проливе. ВС США ударили по южным иранским регионам. Иран в ответ атаковал американские базы. По оценке иранских властей, при ударах США погибли 14 человек, пострадали более 70.