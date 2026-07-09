В Ставрополе судят директора «Стававтодора» по делу о мошенничестве на 8,5 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает уголовное дело в отношении директора одного из филиалов ГБУ СК «Стававтодор» и его предполагаемого сообщника, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель филиала вступил в сговор с учредителем организации, победившей в аукционе на оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, образовавшихся при ремонте мостов на автомобильных дорогах.

Как считает следствие, фигуранты неоднократно вносили в документы заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по обращению с отходами. На основании этих документов производилась оплата по государственным контрактам, после чего полученные денежные средства, по версии обвинения, распределялись между участниками схемы.

Следствие оценивает причиненный ГБУ СК «Стававтодор» ущерб более чем в 8,5 млн руб. Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 16 июля.

Валерий Климов