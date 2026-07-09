Балицкий назвал причину блэкаута в Херсонской и Запорожской областях

Частичное ограничение электричества в Херсонской и Запорожской областях произошло из-за повреждения «ключевого энергетического объекта» после атаки БПЛА. Об этом сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оперативные службы, по словам господина Балицкого, оценили нанесенный объекту ущерб и определили объем восстановительных работ. Некоторые участки уже ремонтируют, на других — остается риск новой беспилотной атаки.

Социально значимые объекты в регионе подключены к резервным источникам питания. Также работают генераторы для обеспечения работы критической инфраструктуры, уточнил губернатор. «Отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме»,— заверил он. Евгений Балицкий призвал местных жителей проявить терпение.

Сегодня утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о почти полном отключении электричества в регионе. Полностью обесточен город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар, заявлял мэр Максим Пухов. В Запорожской области предупреждали об аварийных отключениях еще ночью.