Энергодар снова обесточен после атаки ВСУ

На энергосистему Энергодара ночью снова была совершена атака. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, сообщил мэр города Максим Пухов. Мэр заявил «РИА Новости», что город полностью обесточен.

«В настоящий момент энергетики уже приступили к восстановительным работам... Ориентировочный срок подачи электричества — вечер сегодняшнего дня»,— уточнил господин Пухов в Telegram.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. За последние месяцы ВСУ неоднократно атаковали его. В начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений. В ночь на 26 июня ВСУ атаковали городскую промышленную зону. После атак в Энергодаре возникли проблемы с общественным транспортом.