Херсонская область почти полностью обесточена
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Причины блэкаута он не назвал.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома»,— заверил губернатор.
4 июля вся Херсонская область была обесточена. 7 июля власти региона ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, говорил господин Сальдо.
Обесточивание Херсонской области, о котором стало известно 4 июля, и последовавшее 7 июля введение режима техногенной чрезвычайной ситуации, не является единичным случаем. В период с октября 2025 года по май 2026 года в регионе неоднократно происходили масштабные отключения электроэнергии, часто затрагивающие десятки тысяч жителей.
Повреждения электросетей часто связывались с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и беспилотников, а также с технологическими нарушениями в энергосистемах Запорожской области, повлиявшими на соседний регион. Например, в апреле 2026 года сообщалось о повреждении высоковольтной линии в Запорожской области, что привело к обесточиванию Херсонской области, а в декабре 2025 года удары ВСУ по трансформаторным подстанциям также оставляли без света значительное число жителей. Угроза атак БПЛА иногда затрудняет оперативный ремонт энергетических объектов. Власти региона, включая губернатора Владимира Сальдо, регулярно сообщают о восстановительных работах, которые проводят компании «Херсонэнерго» и «Россети», а социальные объекты переводятся на резервные источники питания.