В FIFA объяснили отмену гола сборной Египта в матче ЧМ против аргентинцев
Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (FIFA) Пьерлуиджи Коллина заявил, что французский арбитр Франсуа Летексье принял верные решения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Египта и Аргентины. Его слова приводит пресс-служба организации.
Судья Франсуа Летексье (второй слева)
Фото: Brett Davis / Reuters
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев. После матча Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась в FIFA на действия Франсуа Летексье. По словам главы организации Хани Абу Рида, арбитр «применил двойные стандарты», что стало причиной поражения египтян. На 58-й минуте судья после вмешательства VAR отменил гол полузащитника сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение со стороны Марвана Аттии в центре поля при начале атаки.
«Если в ходе атаки выявляется нарушение, которое повлияло на гол, система рекомендует провести видеоповтор на поле. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. Примером тому служит матч Аргентина—Египет, где 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу 6-му номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу»,— сказал Пьерлуиджи Коллина.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля на Arrowhead Stadium в Канзас-Сити.
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Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) постоянно работают над изменениями в правилах игры, стремясь улучшить качество судейства и интенсивность матчей. За последние годы обсуждались и внедрялись новшества, касающиеся как правил пенальти, так и расширения функционала системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Например, рассматривалась возможность упразднения правила добивания после пенальти, чтобы игровой эпизод завершался, если вратарь отражает 11-метровый удар. Также обсуждалось расширение функций VAR для принятия решений по вторым жёлтым карточкам и назначению угловых, хотя отмечались опасения по поводу увеличения пауз в игре. В FIFA также разрабатывают новые концепции определения положения «вне игры», чтобы оно засчитывалось только в том случае, если всё тело атакующего игрока находится ближе к воротам соперника.