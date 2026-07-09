В FIFA объяснили отмену гола сборной Египта в матче ЧМ против аргентинцев

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (FIFA) Пьерлуиджи Коллина заявил, что французский арбитр Франсуа Летексье принял верные решения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Египта и Аргентины. Его слова приводит пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Франсуа Летексье (второй слева)

Фото: Brett Davis / Reuters Судья Франсуа Летексье (второй слева)

Фото: Brett Davis / Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев. После матча Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась в FIFA на действия Франсуа Летексье. По словам главы организации Хани Абу Рида, арбитр «применил двойные стандарты», что стало причиной поражения египтян. На 58-й минуте судья после вмешательства VAR отменил гол полузащитника сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение со стороны Марвана Аттии в центре поля при начале атаки.

«Если в ходе атаки выявляется нарушение, которое повлияло на гол, система рекомендует провести видеоповтор на поле. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. Примером тому служит матч Аргентина—Египет, где 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу 6-му номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу»,— сказал Пьерлуиджи Коллина.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 12 июля на Arrowhead Stadium в Канзас-Сити.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лионель Месси продолжит защиту титула».

Таисия Орлова