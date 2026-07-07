Лионель Месси продолжит защиту титула

Проходящий в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу мог во вторник разжиться еще одной сенсацией — сенсацией особенно громкой. На стадии 1/8 финала действующие обладатели титула аргентинцы уступали по ходу матча казавшимся на их фоне чересчур скромными египтянам со счетом 0:2, но смогли переломить ход игры и добыть победу в основное время. Победный гол — на счету Энцо Фернандеса. Не обошлось и без подвигов Лионеля Месси, теперь единолично возглавляющего бомбардирскую классификацию турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси после матча против Египта в 1/8 финала ЧМ

Фото: Brett Davis / Reuters Лионель Месси после матча против Египта в 1/8 финала ЧМ

Фото: Brett Davis / Reuters

Предпоследний матч 1/8 финала долго не предлагал зрителям чего-то хотя бы мало-мальски интересного: усыпляющий темп, владение мячом без продвижения, игра «без ворот». До десятой минуты даже робких подходов не было.

Первый момент возник у аргентинцев. Он имел огромный «вирусный» потенциал благодаря завершению полузащитника Энцо Фернандеса: полузащитник «Челси» с трансферной стоимостью под €100 млн с пары метров промазал по пустым воротам. Спас хавбека от позора поднятый флаг лайнсмена: вне игры был разгонявший выпад Родриго де Пауль.

А вскоре, когда позади было немногим меньше четверти часа, египтяне внезапно вышли вперед.

Это были короткий розыгрыш углового, неплохое взаимодействие на правом фланге и все-таки последовавшая подача в штрафную из глубины. Подал игрок «Аль-Ахли» Марван Атейя, а отправил мяч в сетку его одноклубник Ясер Ибрагим.

Аутсайдер практически сразу подарил фавориту возможность вернуться в игру. Классно ведь ускорился и ворвался в чужую штрафную защитник Николас Тальяфико, с фланга которого только что пришел гол. Хайсем Хасан за ним не поспел и сыграл очень неаккуратно — снес соперника. Опытный рефери Франсуа Летексье, прежде чем назначить пенальти, не сомневался ни секунды. К точке, как обычно, подошел Лионель Месси. И, разумеется, режиссеры трансляции напоминали о нереализованных великим аргентинцем 11-метровых на мировых первенствах. Всего их было три. Один — на текущем чемпионате мира: в матче с австрийцами Месси махнул мимо створа.

Теперь Месси в рамку попал, но пробил-то просто ужасно: ненамного правее центра и к тому же на удобной для вратаря высоте.

Вратарь «Аль-Ахли» Мустафа Шубир бросился в нужный угол — и шансов не взять этот пенальти у него не было. Аргентинцы снова, как и несколько дней назад в игре со сборной Кабо-Верде, трепали нервы своим болельщикам.

Они, правда, чуть взбодрились после «гидратационной» паузы. Алексис Макаллистер мог замыкать головой классный кросс справа, но не переиграл голкипера. Месси со штрафного сотряс штангу. Лучший шанс достался Хулиану Альваресу, которому главный тренер Лионель Скалони во второй раз на турнире доверил место в стартовом составе. Он очутился в центре штрафной, неплохо подстроился под пас слева и бил вроде бы достаточно мощно. Но и здесь Мустафа Шубир спас — успел сгруппироваться. Больше всех злился отдававший передачу с фланга Тальяфико: даром пропал еще один его классный спринт. К перерыву счет остался прежним — 0:1, и призрак сенсации никуда не пропал.

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Старт второго тайма походил на старт первого. Аргентинцы подолгу владели мячом, но владениям соперника всерьез не угрожали. А на излете часа игры египтянам удалась быстрая контратака, после которой мяч во второй раз оказался за спиной Эмилиано Мартинеса. Неужели это правда? Неужели действующие чемпионы мира на грани вылета? На самом деле, нет — все пока не настолько драматично. Это взятие ворот пришлось отменить. Выяснилось, что до точного выстрела Мостафы Зико, до тонкого паса Мохаммеда Салаха, до потрясающего сольного прохода Хайсема Хасана через полполя было нарушение правил.

Но решение судьи сил аргентинцам не добавило. Они все еще казались кислыми, беспомощными, неспособными придумать какой-нибудь хитрый ход, который помог бы вскрыть плотную оборону. Но состоялся ведь и второй — отличавшийся в частностях, но похожий по сути — наглый контрвыпад египтян. Он уже не был сюрпризом. На острие вновь оказался Зико, он вновь пробил неотразимо. И теперь судейской бригаде прицепиться было не к чему. Теперь действующие чемпионы мира действительно оказались в почти безвыходном положении.

Египтяне до поры защищались настолько уверенно, что чудесному преображению аргентинской команды в концовке действительно приходилось удивляться.

Уже ведь и не верилось, что они что-то стоящее соорудят. А они соорудили. Причем начали сразу с гола: навесом Лионеля Месси грамотно воспользовался центральный защитник Кристиан Ромеро, чья настырность несколько дней назад помогла сломить сопротивление команды Кабо-Верде.

После этого мяча тропинки к воротам Мустафы Шубира находились удивительно легко. И вот уже Месси прикладывается по мячу, до этого несколько секунд метавшемуся по чужой штрафной. И попадает (рикошетом от рук вратаря и перекладины)! Забивает восьмой мяч на нынешнем чемпионате мира. Вырывается на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сборная Аргентины после победы в матче 1/8 финала ЧМ против Египта. В воздух подбрасывают Лионеля Месси Фото: Brett Davis / Reuters Фото: Dale Zanine / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Сборная Аргентины после победы в матче 1/8 финала ЧМ против Египта. В воздух подбрасывают Лионеля Месси Фото: Brett Davis / Reuters Фото: Dale Zanine / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

А уже в компенсированное время египтяне, сыгравшие, может быть, чересчур смело, пропустили третий мяч, и так казавшийся уже неизбежным. Размашистый встречный выпад головой завершил Энцо Фернандес, начавший вторничный матч с чудовищного ляпа. После финального свистка и он, и другие аргентинцы праздновали так, будто выиграли турнир. А на самом деле всего лишь преодолели барьер 1/8 финала. В четвертьфинале сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария—Колумбия.

Роман Левищев