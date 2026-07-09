Банкротства груз

В Ростовской области объявили открытый аукцион по продаже имущества обанкротившегося ООО «Морион». Лоты включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру и специализированное оборудование. Итоги торгов объявят 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Имущество компании из Таганрога «Морион» выставили на торги. Хозяйство разбито на несколько лотов, которые включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру с рельсовыми путями и оборудование. ООО было признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в марте 2026 года. В решении суда сказано, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму почти 56 млн руб.

Согласно данным портала rusprofile, ООО «Морион» было зарегистрировано в Таганроге в 1997 году, занималось транспортной обработкой грузов. В 2024 году выручка компании резко сократилась на 53,5% и составила 10 млн руб., в то время как чистый убыток достиг 4,1 млн руб.. Рентабельность деятельности организации оценивается как отрицательная.

Часть имущества находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк» по договору об ипотеке. В их числе — земельный участок площадью более 14,7 тыс. кв. м с расположенными на нем парковкой для грузовых автомобилей, производственными площадками, наружными электросетями, металлическим ограждением с воротами, железобетонным ограждением для металлобазы, наружными водоканализационными сетями и системой видеонаблюдения. Оценочная стоимость этого комплекса составляет более 25 млн руб., балансовая — более 7 млн руб.

Кроме того, в залоге у «ЮниКредит Банка» находятся подкрановый путь (балансовая стоимость более 2,6 млн руб.) и доли на подъездные погрузочно-выгрузочные железнодорожные пути. Общая стоимость путей составляет около 8,5 млн руб.

Ряд объектов на Николаевском шоссе находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Среди них — земельный участок площадью 6,5 тыс. кв. м стоимостью в 11,8 млн руб. Кроме того, в залоге находятся склад металлопродукции площадью 3,3 тыс. кв. м с оценочной стоимостью 6,5 млн руб., железнодорожный путь протяженностью 198 м за 3 млн руб., а также подкрановый путь протяженностью 114 м — почти 800 тыс. руб.

Еще два объекта на улице Николаевское шоссе находятся в залоге у федеральной налоговой службы (ФНС): автомобильные весы подкладные с балансовой стоимостью 100 тыс. руб. и участок перекачки ЖКУ с оценочной стоимостью более 3,8 млн руб.

На торги также выставили грузоподъемное оборудование и комплектующие (за 1,8 млн руб.), торгово-складское помещение (более 2 млн руб.) и инвентарь.

По словам юристов, возможности реализации имущества «Морион» есть, но они ограничены количеством желающих в условиях высокой стоимости кредитов и уровнем износа этих лотов.

Как пояснил «Ъ-Ростов» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, полностью удовлетворить требования кредиторов, даже если продать все, не получится, так как общая стоимость может не покрыть даже 10% от всего объема требований. Крупное имущество находится в залоге у крупных кредиторов и ФНС. Средства от продажи крупной части, которая спасла бы ситуацию, пойдут именно на погашение требований только этих кредиторов в приоритетном порядке.

Юрист отметил, что по закону, если совокупная выручка от продажи выставленного имущества окажется недостаточной для полного погашений реестровых требований, то управляющий и дальше должен искать то, что можно продать еще. То есть, формировать конкурсную массу. Например, он может провести взыскание дебиторской задолженности должника перед третьими лицами, попытаться оспорить подозрительные сделки, если они совершались. Кроме того, конкурсный управляющий должен проанализировать наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, так как соотношение размера долга и стоимости выявленных активов само по себе не исключает такой проверки.

Илья Жарский также прогнозирует попытку привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности либо обратиться к методам по требованию возмещения убытков, если будет доказано, что именно их действия или бездействие стали причиной невозможности полного погашения требований кредиторов.

«Само имущество — подержанное грузоподъемное и торгово-складское оборудование, инструменты, а также специализированные металлические сейфы и бронированные двери — представляет собой нишевый актив с ограниченным кругом потенциальных покупателей: это, как правило, компании из смежных отраслей. Теоретически покупатели на рынке существуют, но придется привлекать их внимание», — считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

По ее мнению, если отталкиваться от общероссийской статистики по банкротным торгам, то на практике итоговая цена реализации в среднем может быть как существенно ниже, так и выше. Дороже лоты обычно продаются только в том случае, если торги состоялись и вызвали ажиотажный спрос.

Как считает Анастасия Владимирова, с учетом специфики именно этих активов и достаточно скромного масштаба бизнеса, вполне вероятен сценарий, при котором первый открытый аукцион по одному или нескольким лотам не соберет заявок совсем. В соответствии с банкротным законодательством конкурсному управляющему придется переходить к процедуре публичного предложения с последовательным снижением цены, что позволяет найти покупателя, но заметно уменьшает итоговую выручку.

Итоги торгов объявят 18 августа.

Константин Соловьев