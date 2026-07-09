Умерла певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Информация о смерти исполнительницы хитов «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «It's a Heartache» появилась на ее официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бонни Тайлер

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Бонни Тайлер

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Семья и команда Бонни с прискорбием сообщают, что она скоропостижно скончалась прошлой ночью в больнице Португалии», — указано в заявлении.

В мае Бонни Тайлер госпитализировали в португальском городе Фару для проведения экстренной операции на кишечнике. Более месяца она оставалась в реанимации в медикаментозной коме.

Бонни Тайлер (урожденная Гейнор Хопкинс) родилась в июне 1951 года в Великобритании. Ее музыкальная карьера началась в 1970-х годах, первым хитом стала композиция «Lost In France» 1976 года. Пик популярности певицы пришелся на 1980-е — начало 1990-х годов. В 2013 году она представляла Великобританию на «Евровидении» с песней «Believe In Me».

В 2026 — 2027 годах певица планировала провести международное турне. В частности, на июль были запланированы выступления в Германии.