Бонни Тайлер вышла из искусственной комы

Британская певица Бонни Тайлер выведена из искусственной комы, в которую была помещена в начале мая. Менеджмент певицы объявил 15 июня, что ее состояние по-прежнему «серьезно», сообщает Page Six. В заявлении команды певицы также отмечается, что «хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно».

Бонни Тайлер находится в реанимации в португальском городе Фару более месяца. Исполнительницу хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero» ранее экстренно госпитализировали и прооперировали. Она перенесла операцию на кишечнике. 22 мая у Бонни Тайлер должен был начаться гастрольный тур по Европе. В настоящее время все запланированные концерты исполнительницы до конца августа отменены.

Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Салливан) родилась в июне 1951 года в Великобритании. Ее музыкальная карьера началась в 1976 году с хита «Lost In France». Пик популярности певицы пришелся на 1980-1990 годы. В 2013 году она участвовала в конкурсе песни «Евровидение» с песней «Believe In Me».

Влад Никифоров