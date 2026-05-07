Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии для экстренной операции

Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero», сейчас находится в больнице в Португалии. Об этом сообщили ее представители. По их словам, исполнительнице сделали экстренную операцию на кишечнике.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«С большим сожалением сообщаем, что Бонни госпитализировали в городе Фару, Португалия, где она проживает, для срочной операции на кишечнике. Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается»,— сообщили представители Бонни Тайлер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Настоящее имя Бонни Тайлер — Гейнор Салливан. Она родилась в июне 1951 года в деревне Скуэн, в Великобритании. Бонни Тайлер начала музыкальную карьеру в 1976 году с хита «Lost In France». Пик популярности певицы пришелся на 1980-1990 годы. В 2013 году она участвовала в конкурсе песни «Евровидение», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».

По данным на официальном сайте певицы, 22 мая у нее начинается концертный тур по Европе. Артистка выступит в Германии, Турции, Чехии, Венгрии, Швеции и других странах.