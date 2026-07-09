Роспотребнадзор предупредил о риске ухудшения качества воды в Дагестане после ливней

После сильных дождей в нескольких районах Дагестана сохраняется риск ухудшения качества питьевой воды. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

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По данным ведомства, специалисты проводят мониторинг качества воды на территории четырех районов, пострадавших от последствий непогоды. Ухудшение санитарных показателей возможно из-за высокого уровня грунтовых вод, вызванного обильными осадками.

В связи с этим жителям и гостям республики рекомендовано использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.

Сильные ливни, прошедшие в Дагестане 7–8 июля, вызвали сход селевых потоков, камнепады, размыв берегов рек и подтопления в ряде муниципалитетов. В отдельных районах были нарушены электроснабжение и транспортное сообщение, проводилась эвакуация жителей.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Гергебильском районе, где из-за подъема уровня реки Койсу подтопило несколько населенных пунктов, был поврежден газопровод, затоплены спортивная школа и мини-футбольная площадка.

Валерий Климов