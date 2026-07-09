«Роснефть» вдвое нарастила объем продаж топлива на АЗС в Иркутской области
«Роснефть» (MOEX: ROSN) сообщила, что ее АЗС в Иркутской области работают круглосуточно. Суточный объем отпуска топлива на заправках компании в области был увеличен на 50% относительно среднего уровня 2025 года.
После ремонта открыта АЗС «Роснефти» в иркутском селе Хомутово. Продажа топлива ведется на шести многотопливных колонках, можно купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. «Роснефть» заверила, что запасы топлива в регионе «достаточны для обеспечения бесперебойной работы АЗС».
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. С 28 июня в Иркутской области из-за дефицита топлива действует режим повышенной готовности. Топливо на АЗС продается в объеме до 50 л в сутки на один автомобиль. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе заявил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной.
Подробности — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».
Дефицит топлива в России стал заметен с конца мая, и к концу июня 2026 года ограничения на его продажу были введены более чем в 30 регионах. В частности, в Иркутской области с 28 июня действует режим повышенной готовности, а губернатор Игорь Кобзев поручил правоохранительным органам разобраться с перепродажей топлива по завышенным ценам, выявив случаи продажи через мессенджеры и у АЗС.
Ситуация на топливном рынке России в целом оценивается как напряженная, что связано с летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Власти страны, включая вице-премьера Александра Новака, проводят совещания для обсуждения обеспечения топливом таких регионов как Иркутская область, Забайкальский край и южные регионы, где наблюдаются значительные трудности с поставками.
Независимые АЗС, не имеющие собственных НПЗ и складских мощностей, сталкиваются с перебоями поставок из-за ограниченного объема отгрузок и высоких биржевых цен. Эти факторы приводят к тому, что независимые сети фактически остаются без бензина, в то время как вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают свои АЗС в полной мере или с небольшим снижением объемов.
Многие регионы, как, например, Астраханская, Рязанская и Новосибирская области, также столкнулись с дефицитом топлива. Октябрь 2025 года отмечался как период, когда перебои с поставками могли продолжаться. Власти обсуждают меры для стабилизации ситуации, включая дополнительные поставки топлива на региональные рынки и контроль ценообразования.