«Роснефть» вдвое нарастила объем продаж топлива на АЗС в Иркутской области

«Роснефть» (MOEX: ROSN) сообщила, что ее АЗС в Иркутской области работают круглосуточно. Суточный объем отпуска топлива на заправках компании в области был увеличен на 50% относительно среднего уровня 2025 года.

После ремонта открыта АЗС «Роснефти» в иркутском селе Хомутово. Продажа топлива ведется на шести многотопливных колонках, можно купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. «Роснефть» заверила, что запасы топлива в регионе «достаточны для обеспечения бесперебойной работы АЗС».

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. С 28 июня в Иркутской области из-за дефицита топлива действует режим повышенной готовности. Топливо на АЗС продается в объеме до 50 л в сутки на один автомобиль. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе заявил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной.

Подробности — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».